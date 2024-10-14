«Дорого и неэффективно»: Глава профсоюза мигрантов о реформе патента на работу
Реформа системы привлечения мигрантов станет дорогостоящим удовольствием для российского бюджета, рассказал НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Новый механизм трудоустройства мигрантов приведет Россию к существенным дополнительным издержкам, сообщил в интервью НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Минтруд предлагает изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе, сообщил в беседе с «Ведомостями» глава ведомства Антон Котяков. По его словам, свободный въезд в страну и длительный поиск работы – неправильный подход для трудоустройства приезжих граждан. Необходимо реформировать патент на работу и обязать мигрантов возвращать компаниям средства, затраченные на обучение и медицинское обследование, в случае внезапного ухода с работы. Однако Каримов заявил, что новая система может привести к росту числа нелегальных мигрантов в стране.
«До того, как ввели патенты, существовали разрешения на работу. Бюрократически это было очень сложно, работодатели не хотели этим заниматься. Поэтому количество нелегальных мигрантов было огромным. Сейчас это снова приведет к росту числа нелегалов. Трудовая миграция почти ничего не стоит для государства. Приезжая, трудовой мигрант сам находит жилье, оплачивает получение патента на работу. Государство ничего не тратит, наоборот, приобретает, если деньги за платные услуги идут в бюджет города. Привлечение сотрудников, которые будут искать работу для мигрантов, - новое обременение для российского бюджета. Это будет дорогостоящее удовольствие для Российской Федерации, при этом не думаю, что оно будет эффективным», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, если соответствующие условия будут выдвинуты, прочие страны, направляющие своих граждан на работу в Россию, будут готовы взять на себя расходы по подготовке кадров.
«Пока им некуда деваться, думаю, страны будут брать на себя это обременение. Пока у них нет в достаточном количестве своих рабочих мест, высокая безработица. Если Российская Федерация поставит какие-то условия, для решения этих проблем они будут выполнять их», - заключил Каримов.
Ранее данные опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показали, что 80% россиян отмечают чрезмерное число мигрантов, проживающих в регионах страны. При этом 62% опрошенных также заявили, что труд мигрантов наносит российским регионам вред. Кроме того, 56% полагают, что приезжие занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться местные жители, напоминает «Радиоточке НСН».
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