«Дорого-богато»: Психолог разрешила баловать детей на праздники

Психолог Ирина Таранова не осуждает Ксению Бородину за дорогие подарки для шестилетней дочери. 


Детский психолог Ирина Таранова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предостерегла детей звездных родителей от восприятия дорогих подарков как превосходства над другими детьми. Так она отреагировала на пост телеведущей Ксении Бородиной в Instagram, в котором она показала роскошные подарки, которые подарили ее шестилетней дочери на день рождения. Среди них кеды Dior, худи Givenchy и много других вещей их ЦУМ.

Таранова подчеркнула, что такой случай касается традиций и особенностей семьи.

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«Дети звезд не то, что на Новый год получают дорогие подарки – практически вся их жизнь окружена богатством, возможностями и так далее. Это те условия, в которых они живут. Поэтому в этом ничего катастрофичного нет. В целом, от большого количества подарков, тем более в Новый год – праздник детства – ничего плохого не будет. Другое дело, когда звездные дети начинают использовать дорогие подарки, как превосходство над другими детьми, которые этого себе позволить не могут», - подчеркнула психолог.

По ее словам, это зависит от родительского воспитания. При этом Таранова добавила, что в праздники детей можно побаловать.

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«Это же не систематическое баловство, которое нарушает нравственные порядки в семье, а то, что приурочено к конкретному событию. При этом иногда, если гости дарят подарок ребенку, то у него хорошие эмоции ассоциируются не с этим гостем, а с подарком. То есть может формироваться потребительское отношение. Но это зависит от воспитания и от того, какие ценности находятся у ребенка в приоритете. Если роскошь и богатство – то да. Если ценность отношений – то такого не произойдет», - заключила она.

Ранее президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН заявила, что самыми популярными подарками для детей на Новый год станут игрушки, гаджеты и сладости.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ТелеведущийПраздникиПсихологиПодаркиДети
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