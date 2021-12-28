«Дорого-богато»: Психолог разрешила баловать детей на праздники

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предостерегла детей звездных родителей от восприятия дорогих подарков как превосходства над другими детьми. Так она отреагировала на пост телеведущей Ксении Бородиной в Instagram, в котором она показала роскошные подарки, которые подарили ее шестилетней дочери на день рождения. Среди них кеды Dior, худи Givenchy и много других вещей их ЦУМ.

Таранова подчеркнула, что такой случай касается традиций и особенностей семьи.