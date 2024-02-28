Смолин призвал ввести скидки на обучение для детей из многодетных семей в колледжах
Суммы, которые нужно будет затратить на выделение льготы, не будут критичными для федерального или регионального бюджета, отметил эфире НСН Олег Смолин.
Скидку в 50% на оплату обучения для детей из многодетных семей нужно ввести не только в вузах, но и в учреждениях среднего профессионального образования, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что фракция ЛДПР подготовила поправки в закон «Об образовании», позволяющие сделать детям из многодетных семей скидку в 50% на оплату обучения в университетах. Отмечается, что предоставить право на квоту хотят на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Ожидается, что предоставление льготы поможет улучшить демографическое положение в стране и поддержит институт семьи на законодательном уровне. Смолин поддержал инициативу.
«Когда законопроект будет внесен в Госдуму, мы будем смотреть его содержание. Но, как идею, я бы это поддержал. Причем хочу обратить внимание, что не только по отношению к вузам, но и по отношению к учреждениям среднего профобразования. По Конституции среднее профессиональное образование в России общедоступно и бесплатно, а по факту 43% всех студентов учатся на платной основе. В вузах на платной основе учатся примерно 52%», – сказал Смолин.
Депутат отметил, что инициатива будет реализуема только в том случае, если ее профинансируют из федерального бюджета.
«Надо понимать, что есть два возможных варианта решения проблемы: либо за счет учебных заведений, которые хронически недофинансируются, либо за счет бюджета. Если предусматривать льготу по оплате обучения для детей из многодетных семей, было бы правильно, если бы государство компенсировало учебным заведениям соответствующие затраты. Многодетных семей в России не так уж много, буквально несколько миллионов. Часть из этих ребят попадет на обучение бесплатно, часть – на платной основе. Думаю, что это не те суммы, которые будут всерьез напрягать федеральный и даже региональный бюджет. Если это не будет связано с поддержкой из федерального бюджета, то законопроект труднореализуем», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что стоимость платного высшего образования в 2024-2025 учебном году может вырасти на 10-12%. Среди ключевых причин подобной тенденции выделяется увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение (ПО). Также отмечается рост цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».
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