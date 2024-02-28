Смолин призвал ввести скидки на обучение для детей из многодетных семей в колледжах

Скидку в 50% на оплату обучения для детей из многодетных семей нужно ввести не только в вузах, но и в учреждениях среднего профессионального образования, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что фракция ЛДПР подготовила поправки в закон «Об образовании», позволяющие сделать детям из многодетных семей скидку в 50% на оплату обучения в университетах. Отмечается, что предоставить право на квоту хотят на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Ожидается, что предоставление льготы поможет улучшить демографическое положение в стране и поддержит институт семьи на законодательном уровне. Смолин поддержал инициативу.