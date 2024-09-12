«Дорогие кредиты»: Дилеры объяснили «фокус» с удешевлением люксовых автомобилей
Вячеслав Жигалов заявил НСН, что спрос на автомобили по параллельному импорту падает из-за высоких ставок по кредитам, продавцы вынуждены снижать цены.
Дилеры вынуждены снижать цены на автомобили, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту, так как теперь покупать эти авто в кредит стало слишком дорого, заявил НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
В 2024 году лидерами среди подешевевших машин в России стали спорткары, люксовые и авто бизнес-класса. Об этом говорится в результатах исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», передают «Известия». Средневзвешенная стоимость новых машин сегмента F+S —люксовые авто и спорткары — за январь – июль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 15% и составила 14,38 млн рублей.
«Говорить об общем движении цен вниз не приходится, потому что в целом тенденция обратная. Здесь фокус в том, что у нас традиционно даже в премиальных сегментах очень высока была доля продаж в кредит. Сейчас ключевая ставка выше, ставки по автокредитам тоже выше. Это как раз затрагивает все автомобили, которые ввезены по параллельному импорту. Потому что на машины, которые ввозятся через официальную систему дистрибьюции, кредитные ставки субсидируются производителями. Разница в таком случае составляет до 10%. Поэтому, конечно, спрос на «параллельные» автомобили падает. Продавцы вынуждены сбрасывать цену, так как во многом у них тоже замешаны кредитные средства. Для продавцов важна оборачиваемость», - рассказал он.
При этом Жигалов предупредил, что из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели.
«У нас люксовые автомобили сегодня ввозятся через физических лиц, либо через организованный импорт. Здесь остается фактор различных манипуляций, так как везут через третьи страны. Остаются лазейки для компаний, которые якобы ввозят авто для своих личных нужд. Этот канал до конца не перекрыт. Сейчас все ждут повышения утилизационного сбора, это уже сильно ударит по потребителям, цены вырастут и на отечественные автомобили. Наши автомобили за прошлый год подорожали на 18%, а импортные – на 4%. В этом году будет то же самое. С другой стороны, страх потерять долю рынка заставляет компании искать варианты продаж», - добавил собеседник НСН.
Повышение с 1 октября 2024 года утилизационного сбора приведет к подорожанию автомобилей на 10-20%. Об этом в интервью Autonews заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Радиоточка НСН».
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