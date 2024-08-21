Самая дешевая Lada Granta за три года подорожала на 25%
Стоимость базовой комплектации Lada Granta за три последних года выросла на 25%. Об этом со ссылкой на автомобильный маркетплейс Fresh сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что в 2021 году самая доступная «Гранта» стоила от 560 тысяч рублей, а в декабре 2022 года уже 678 тысяч рублей. В конце 2023 года за базовую Lada Granta просили от 700 тысяч рублей.
«В процентном выражении рост цены незначительный — всего почти 4%. В денежном же повышение за год составило почти 22 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
В маркетплейсе также добавили, что августе 2024 года АвтоВАЗ сохранил стоимость базовой версии на уровне 700 тысяч рублей, что означает, что с 2021 года Lada Granta в самом простом исполнении подорожала на 25%.
Ранее АвтоВАЗ заявил, что информация о якобы низких ценах Lada в Египте является фейком, сообщает RT.
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