«Дорога до Шерегеша». Нужен ли новый аэропорт Сибири

Сразу две российские компании представили проекты по организации регулярного авиасообщения с горнолыжным курортом Шерегеш на юге Кемеровской области.

Компания «Сибирские аэропорты», входящая в группу En+ (основатель и крупнейший акционер — Олег Дерипаска) предложила наладить сообщение с кемеровским курортом Шерегеш, реконструировав действующий аэродром в Таштаголе за 1 миллиард рублей. А «Новапорт» Романа Троценко вместе с ВЭБом готов за 14 миллиардов рублей построить новый аэропорт в горах.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН подчеркнул, что не стоит отказываться ни от одного из проектов, ведь при большом потоке людей может потребоваться несколько аэродромов.

«Модернизация, во-первых, дешевле обойдется. Во-вторых, у имеющегося аэропорта уже есть какие-то коммуникации, потому что человек еще туда попасть должен. Аэродром в горах – это прекрасно, но из него потом надо выбираться. Какая-нибудь горная гроза и вы на этом аэродроме жить будете неделю. Вопрос, в конечном счете, в пропускной способности. Может, потребуются оба», - рассказал он.