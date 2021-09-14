«Дорога до Шерегеша». Нужен ли новый аэропорт Сибири

Глава Института региональных проблем и экономист ВШЭ обсудили, как выгоднее обеспечить доступ к горнолыжному курорту в Кемеровской области.

Сразу две российские компании представили проекты по организации регулярного авиасообщения с горнолыжным курортом Шерегеш на юге Кемеровской области.

Компания «Сибирские аэропорты», входящая в группу En+ (основатель и крупнейший акционер — Олег Дерипаска) предложила наладить сообщение с кемеровским курортом Шерегеш, реконструировав действующий аэродром в Таштаголе за 1 миллиард рублей. А «Новапорт» Романа Троценко вместе с ВЭБом готов за 14 миллиардов рублей построить новый аэропорт в горах.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН подчеркнул, что не стоит отказываться ни от одного из проектов, ведь при большом потоке людей может потребоваться несколько аэродромов.

«Модернизация, во-первых, дешевле обойдется. Во-вторых, у имеющегося аэропорта уже есть какие-то коммуникации, потому что человек еще туда попасть должен. Аэродром в горах – это прекрасно, но из него потом надо выбираться. Какая-нибудь горная гроза и вы на этом аэродроме жить будете неделю. Вопрос, в конечном счете, в пропускной способности. Может, потребуются оба», - рассказал он.

Мишустин выделил более 500 млн рублей на модернизацию курорта «Шерегеш»

В свою очередь, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич напомнила в беседе с НСН, что аэропорты нужны не только в Кемеровской области, но прежде необходимо «договориться» с инвесторами.

«Флаг им в руки, пусть найдут инвестора, и дальше обсудим. Предложить – не вредно, идей бывает много хороших. До Белокурихи никакого аэропорта нет, он гораздо крупнее, и все мотаются через Барнаул», - добавила она.

Российские горнолыжные курорты станут самыми востребованными в преддверии Нового года, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

«Хитом продаж будут горнолыжные направления, это, конечно, Красная Поляна, я думаю, что Шерегеш возглавит топ зимнего бронирования – очень хорошее катание, относительно хорошее проживание и есть чем заняться», - отметила она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ТуристыАэропорт
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