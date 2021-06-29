Мишустин выделил более 500 млн рублей на модернизацию курорта «Шерегеш»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа модернизации инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» рассчитана на четыре года, сообщает пресс-служба кабмина.

«Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была утверждена по поручению президента Владимира Путина», - отметил глава правительства.

По его словам, уже подписано распоряжение о выделении на эти цели более 500 миллионов рублей.

Мишустин добавил, что модернизация инфраструктуры курорта позволит не только обеспечить комфортные условия для людей, желающих отдохнуть в России, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Ранее премьер-министр России заявил, что подписано распоряжение правительства на отправку почти 18 миллиардов рублей фонду «Круг добра», сообщает RT. По словам Мишустина, эти средства будут направлены на препараты для лечения тяжёлых заболеваний у детей.