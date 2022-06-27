В России введут уголовное наказание за пропаганду нацистской символики

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку, предусматривающую введение уголовной ответственности за сбыт и пропаганду нацистской и экстремистской символики. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия госизмены

Инициатива внесена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода россиянина на сторону противника в рамках вооруженного конфликта, в котором участвует РФ.

Предполагается, что УК будет дополнен статьей статьей 282.4 о пропаганде, демонстрации, изготовлении и распространении нацистской символики или символики экстремистских организаций. За такое нарушение могут ввести наказание в виде штрафа от 60 тысяч до 1 млн рублей, в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от 2 до 3 лет.

Также за подобные действия может грозить до 480 часов обязательных или 1-2 года исправительных работ. Кроме того, статья предусматривает возможность наказать нарушителя принудительными работами на срок до четырех лет либо лишить его свободы на тот же срок. Меры будут применятся к гражданам, ранее привлекавшимся к административной ответственности за такие правонарушения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:НацизмУголовное НаказаниеЗаконопроектГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры