«Допотопность и ограниченность». Арбенина о контенте в соцсетях
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поддержала решение Госдумы обязать соцсети блокировать запрещенный контент.
Госдума приняла закон, обязывающий социальные сети с первого февраля 2021 года выявлять и блокировать запрещенный контент.
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в беседе с НСН поддержала это решение.
«Давно пора проредить, прополоть и продезинфицировать это болото. Я отнюдь не ханжа и не чистюля-моралист, сама могу приложить на крутом русском, да и секс в нашем мире никто не отменял. Но всему свое место! Надоело шпионить в телефонах детей и трястись, как бы чего не увидели. Ограниченность, допотопность и глупость социальных сетей просто достала», – прокомментировала она.
Также Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что бессимптомно переболела коронавирусом.
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