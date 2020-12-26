«Допотопность и ограниченность». Арбенина о контенте в соцсетях

«Давно пора проредить, прополоть и продезинфицировать это болото. Я отнюдь не ханжа и не чистюля-моралист, сама могу приложить на крутом русском, да и секс в нашем мире никто не отменял. Но всему свое место! Надоело шпионить в телефонах детей и трястись, как бы чего не увидели. Ограниченность, допотопность и глупость социальных сетей просто достала», – прокомментировала она.

Также Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что бессимптомно переболела коронавирусом.

