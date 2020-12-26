«Допотопность и ограниченность». Арбенина о контенте в соцсетях

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поддержала решение Госдумы обязать соцсети блокировать запрещенный контент.

Госдума приняла закон, обязывающий социальные сети с первого февраля 2021 года выявлять и блокировать запрещенный контент.

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в беседе с НСН поддержала это решение.

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«Давно пора проредить, прополоть и продезинфицировать это болото. Я отнюдь не ханжа и не чистюля-моралист, сама могу приложить на крутом русском, да и секс в нашем мире никто не отменял. Но всему свое место! Надоело шпионить в телефонах детей и трястись, как бы чего не увидели. Ограниченность, допотопность и глупость социальных сетей просто достала», – прокомментировала она.

Также Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что бессимптомно переболела коронавирусом.

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ФОТО: Иван Кобяков
ТЕГИ:КонтентСоцсетиДиана Арбенина
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