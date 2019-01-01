Дополнительные штрафы для нарушителей на дорогих машинах назвали несправедливыми

В Госдуме сочли необходимым штрафовать владельцев люксовых автомобилей за многократные нарушения правил парковки. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает АГН «Москва». По словам парламентария, если нарушение правил парковки владельцами дорогих машин носит «систематический характер», то им следует назначать «дополнительное наказание».

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло в интервью НСН заявил, что суд действительно вправе учитывать материальное положение нарушителя., однако в данном случае не соблюдается принцип равенства перед законом.