Дополнительные штрафы для нарушителей на дорогих машинах назвали несправедливыми
Экс-сенатор, адвокат Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что такой подход хоть и выглядит справедливым, но нарушает принцип равенства перед законом.
В Госдуме сочли необходимым штрафовать владельцев люксовых автомобилей за многократные нарушения правил парковки. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает АГН «Москва». По словам парламентария, если нарушение правил парковки владельцами дорогих машин носит «систематический характер», то им следует назначать «дополнительное наказание».
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло в интервью НСН заявил, что суд действительно вправе учитывать материальное положение нарушителя., однако в данном случае не соблюдается принцип равенства перед законом.
«Зачастую люди с большим благосостоянием нарушают и пренебрегают правилами – это факт. Но здесь есть некоторое противоречие в том, что за одно нарушение применяются разные наказания. Наверно, можно учитывать размер автомобиля. Например, «Роллс ройс» раза в три больше «Жигулей». В этом был бы какой-то момент справедливости. Но это очень трудно исполнить технически. Поэтому я сомневаюсь, что такой закон пройдёт» - заявил он
Штраф за неоплаченную парковку в зоне платной городской парковки в Москве составляет 5 000 рублей. За нарушения правил остановки и стоянки - 3 000 рублей.
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