Дополнительные поставки «Спутник Лайт» в регионы начнутся с 8 ноября

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник Лайт", дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», - сказал он 6 ноября.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает выступивший спонсором испытаний Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

