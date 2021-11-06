Дополнительные поставки «Спутник Лайт» в регионы начнутся с 8 ноября

Минздрав РФ, оценив высокую потребность вакцины «Спутник Лайт» в регионах, начнет дополнительные поставки препаратов с 8 ноября. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, сообщает ТАСС.

В Свердловской области закончился «Спутник Лайт»

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник Лайт", дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», - сказал он 6 ноября.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает выступивший спонсором испытаний Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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