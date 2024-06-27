Дополнительные меры безопасности в Севастополе потребуют 700 миллионов рублей

«Источник финансирования - понятно, где его брать, чтобы запустить программу. Также будем рассчитывать на федеральную поддержку», - пояснил он.

Система оповещения населения в Севастополе будет доработана, что позволит жителям быстрее укрыться в случае атаки.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате погибли пять человек, пострадали свыше 150, напоминает «Радиоточка НСН».

