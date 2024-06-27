Дополнительные меры безопасности в Севастополе потребуют 700 миллионов рублей
Дополнительные меры безопасности, которые намерены ввести в Севастополе после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), потребуют финансирования в размере около 700 млн рублей, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
«Источник финансирования - понятно, где его брать, чтобы запустить программу. Также будем рассчитывать на федеральную поддержку», - пояснил он.
Система оповещения населения в Севастополе будет доработана, что позволит жителям быстрее укрыться в случае атаки.
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате погибли пять человек, пострадали свыше 150, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru