Дополнительные КПП поставили на границе с Финляндией в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале заявил, что на въезде в регион и на его территории поставили дополнительные КПП.

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По его словам, решение принято в связи с высоким скоплением и увеличением динамики прибывающих.

«Пограничники и сотрудники правоохранительных органов детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение», - указал он.

Чибис подчеркнул, что установка дополнительныз КПП простимулировала нелегалов, машины «разворачиваются и уезжают обратно».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что страна закроет семь из восьми КПП на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Ашихмин
ТЕГИ:ПограничникиФинляндияГраницаМурманская Область

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