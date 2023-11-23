Дополнительные КПП поставили на границе с Финляндией в Мурманской области

По его словам, решение принято в связи с высоким скоплением и увеличением динамики прибывающих.

«Пограничники и сотрудники правоохранительных органов детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение», - указал он.

Чибис подчеркнул, что установка дополнительныз КПП простимулировала нелегалов, машины «разворачиваются и уезжают обратно».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что страна закроет семь из восьми КПП на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

