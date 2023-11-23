Дополнительные КПП поставили на границе с Финляндией в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале заявил, что на въезде в регион и на его территории поставили дополнительные КПП.
По его словам, решение принято в связи с высоким скоплением и увеличением динамики прибывающих.
«Пограничники и сотрудники правоохранительных органов детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение», - указал он.
Чибис подчеркнул, что установка дополнительныз КПП простимулировала нелегалов, машины «разворачиваются и уезжают обратно».
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что страна закроет семь из восьми КПП на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru