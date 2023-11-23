В Норвегии допустили закрытие КПП на границе с Россией

Норвегия вслед за Финляндией может закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, сообщает TV2 со ссылкой на главу правительства Йонаса Гара Стере.

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного

Так он отреагировал на вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии. Премьер ответил: «если надо», указав, что власти страны пристально наблюдают за событиями в Финляндии и Эстонии.

Ранее кабмин Финляндии подтвердил закрытие почти всех КПП на границе с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ГраницаНорвегия

Горячие новости

Все новости

партнеры