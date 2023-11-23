В Норвегии допустили закрытие КПП на границе с Россией
23 ноября 202304:02
Норвегия вслед за Финляндией может закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, сообщает TV2 со ссылкой на главу правительства Йонаса Гара Стере.
Так он отреагировал на вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии. Премьер ответил: «если надо», указав, что власти страны пристально наблюдают за событиями в Финляндии и Эстонии.
Ранее кабмин Финляндии подтвердил закрытие почти всех КПП на границе с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru