Донор рассказала о сдаче плазмы для лечения COVID-19

По данным Шулькиной, донация возможна для любого человека, который подтвердил факт заражения COVID-19. Как передает телеканал, донорами уже стали более 500 человек. Плазму принимают в НИИ Склифосовского, в Гематологическом центре, в частных и муниципальных клиниках. Перед донацией у человека берут анализы, кардиограмму, делают повторный тест на коронавирус. Донору необходимо иметь высокий уровень антител в крови.

Донор также рассказала о том, что на сдачу плазмы ее мотивировало желание облегчить жизнь тех, кто испытывает страх перед новым заболеванием, так как сама она перенесла заболевание еще в первой волне и не знала о методах лечения, чувствуя себя "подопытным кроликом". По словам Шулькиной, процедура забора материала нечувствительна, длится около 40 минут и переносится легко. Кроме того, донорам плазмы выдают от 1 до 5 тыс рублей за донацию.

