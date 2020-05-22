Донор рассказала о сдаче плазмы для лечения COVID-19

Донор Инна Шулькина рассказала об опыте сдачи плазмы для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает "МИР 24".

Назван препарат для успешного лечения коронавируса

По данным Шулькиной, донация возможна для любого человека, который подтвердил факт заражения COVID-19. Как передает телеканал, донорами уже стали более 500 человек. Плазму принимают в НИИ Склифосовского, в Гематологическом центре, в частных и муниципальных клиниках. Перед донацией у человека берут анализы, кардиограмму, делают повторный тест на коронавирус. Донору необходимо иметь высокий уровень антител в крови.

Донор также рассказала о том, что на сдачу плазмы ее мотивировало желание облегчить жизнь тех, кто испытывает страх перед новым заболеванием, так как сама она перенесла заболевание еще в первой волне и не знала о методах лечения, чувствуя себя "подопытным кроликом". По словам Шулькиной, процедура забора материала нечувствительна, длится около 40 минут и переносится легко. Кроме того, донорам плазмы выдают от 1 до 5 тыс рублей за донацию.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:КоронавирусДонорство
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