Донор рассказала о сдаче плазмы для лечения COVID-19
Донор Инна Шулькина рассказала об опыте сдачи плазмы для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает "МИР 24".
По данным Шулькиной, донация возможна для любого человека, который подтвердил факт заражения COVID-19. Как передает телеканал, донорами уже стали более 500 человек. Плазму принимают в НИИ Склифосовского, в Гематологическом центре, в частных и муниципальных клиниках. Перед донацией у человека берут анализы, кардиограмму, делают повторный тест на коронавирус. Донору необходимо иметь высокий уровень антител в крови.
Донор также рассказала о том, что на сдачу плазмы ее мотивировало желание облегчить жизнь тех, кто испытывает страх перед новым заболеванием, так как сама она перенесла заболевание еще в первой волне и не знала о методах лечения, чувствуя себя "подопытным кроликом". По словам Шулькиной, процедура забора материала нечувствительна, длится около 40 минут и переносится легко. Кроме того, донорам плазмы выдают от 1 до 5 тыс рублей за донацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Подмосковным аграриям выделят 7 млрд рублей поддержки в 2020 году
- В Испании впервые за два месяца умерло менее 50 человек от COVID-19 за сутки
- С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска
- Собянин объявил о новых послаблениях по режиму COVID-19 в Москве
- Трамп грубо оскорбил Китай и Байдена одним твитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru