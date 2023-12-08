«Донаты за мучения»: Депутат Чернышов объяснил, что будет считаться треш-контентом

«В законопроекте описано, что имеются в виду все жестокие вещи, где наносится вред здоровью, вопросы, связанные с убийствами, с жестокостью… Все это будет регламентироваться. Давайте не будем сюда все приписывать. Есть спортивные мероприятия – единоборства и другие вещи. Они под этот законопроект попадать не будут. Но есть вещи, где человек мучает другого человека на видео в целях получения известности или денежных средств – донатов и так далее, это как раз попадает под законопроект», - рассказал он.

Проект о наказании за треш-стримы в России предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей, а также конфискацию имущества, сообщил в Telegram один из авторов документа, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем», передает «Радиоточка НСН».

