«Донаты за мучения»: Депутат Чернышов объяснил, что будет считаться треш-контентом
Автор законопроекта о запрете треш-стримов Борис Чернышов заявил НСН, что любые спортивные мероприятия не будут считаться запрещенным контентом.
В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов. Один из авторов инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов в беседе с НСН рассказал, какой контент будет признан жестоким и заблокирован.
«В законопроекте описано, что имеются в виду все жестокие вещи, где наносится вред здоровью, вопросы, связанные с убийствами, с жестокостью… Все это будет регламентироваться. Давайте не будем сюда все приписывать. Есть спортивные мероприятия – единоборства и другие вещи. Они под этот законопроект попадать не будут. Но есть вещи, где человек мучает другого человека на видео в целях получения известности или денежных средств – донатов и так далее, это как раз попадает под законопроект», - рассказал он.
Проект о наказании за треш-стримы в России предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей, а также конфискацию имущества, сообщил в Telegram один из авторов документа, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем», передает «Радиоточка НСН».
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