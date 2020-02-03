Домохозяйкам в России предложили дать пособие

По мнению политика, такая мера будет способствовать повышению рождаемости. Жириновский также назвал ведение домашнего хозяйства тяжелым, монотонным и изнуряющим трудом.

Зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Терентьев считает инициативу хорошей, однако, по его мнению, необходимо понять источники ее финансирования, сообщает Москва 24.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение кабинету министров до 15 апреля разработать законопроект о регулярной индексации материнского капитала, продлив программу до конца 2026 года.





