Домохозяйкам в России предложили дать пособие
Для домохозяек в России предложили установить пособие. Проект такого закона планируется внести в Госдуму, пишут «Известия».
Автор инициативы - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, выплаты должны составить около 12 тыс. рублей. Они полагаются семье, состоящей из трех человек. Если семья большая, то сумма должна умножаться на определенный коэффициент за каждого дополнительного ребенка.
По мнению политика, такая мера будет способствовать повышению рождаемости. Жириновский также назвал ведение домашнего хозяйства тяжелым, монотонным и изнуряющим трудом.
Зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Терентьев считает инициативу хорошей, однако, по его мнению, необходимо понять источники ее финансирования, сообщает Москва 24.
Президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение кабинету министров до 15 апреля разработать законопроект о регулярной индексации материнского капитала, продлив программу до конца 2026 года.
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