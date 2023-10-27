«Домашний арест!»: Родителей-одиночек и предпринимателей призвали не помещать в СИЗО

Правозащитник Иван Мельников заявил в эфире НСН, что люди, проходящие по делу о ненасильственных преступлениях, должны соблюдать домашний арест. 

Подозреваемые в ненасильственных преступлениях, включая экономические, не должны помещаться в следственный изолятор, заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН. Он отметил, что особенно это касается родителей – одиночек.

В Совфеде разработали поправки к законопроекту, позволяющие не помещать в СИЗО отцов-одиночек, которые воспитывают ребенка до 14 лет, а также беременных женщин. При этом подозреваемые в тяжких преступлениях, таких как терроризм, захват заложников, мятеж, не смогут избежать ареста. Мельников инициативу поддержал и призвал расширить ее на экономические преступления.

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«Я положительно оцениваю инициативу. Зачастую такое бывает, что единственного родителя отправляют в СИЗО даже за нетяжкие преступления. При этом нет никаких доказательств того, что они могу сбежать или еще что-то. Я бы расширил еще инициативу, потому что экономические преступления считаются категорией тяжких преступлений, хотя они не являются насильственными. Зачастую это люди, которые не несут опасности. У нас есть закон вроде как, что нельзя предпринимателей сажать под стражу, а все равно сажают. Об этом сказал уже президент, но ничего не происходит», - объяснил он.

По его словам, сегодня следить за отбывающим домашний арест можно дистанционно, а побег или рецидив лишат нарушителя любых преференций.

«Домашний арест сейчас есть, огромное количество технологий, можно следить дистанционно. Надо понимать, что человек, который находится в следственном изоляторе, еще не признан виновным. Зачастую это используют просто как метод давления, чтобы человек начал что-то говорить. Это серьезная проблема. Если человек повторно совершит преступление, его посадят в любом случае, а его ребенка отдадут в детский дом. Если человек попытается сбежать – его тоже посадят. Поэтому я не думаю, что это ухудшит ситуацию с числом преступлений», - заключил он.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что в уголовно-процессуальном кодексе есть статья, которая дает право силовикам проводить обыски без решения суда, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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