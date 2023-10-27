«Домашний арест!»: Родителей-одиночек и предпринимателей призвали не помещать в СИЗО

«Я положительно оцениваю инициативу. Зачастую такое бывает, что единственного родителя отправляют в СИЗО даже за нетяжкие преступления. При этом нет никаких доказательств того, что они могу сбежать или еще что-то. Я бы расширил еще инициативу, потому что экономические преступления считаются категорией тяжких преступлений, хотя они не являются насильственными. Зачастую это люди, которые не несут опасности. У нас есть закон вроде как, что нельзя предпринимателей сажать под стражу, а все равно сажают. Об этом сказал уже президент, но ничего не происходит», - объяснил он.

По его словам, сегодня следить за отбывающим домашний арест можно дистанционно, а побег или рецидив лишат нарушителя любых преференций.

«Домашний арест сейчас есть, огромное количество технологий, можно следить дистанционно. Надо понимать, что человек, который находится в следственном изоляторе, еще не признан виновным. Зачастую это используют просто как метод давления, чтобы человек начал что-то говорить. Это серьезная проблема. Если человек повторно совершит преступление, его посадят в любом случае, а его ребенка отдадут в детский дом. Если человек попытается сбежать – его тоже посадят. Поэтому я не думаю, что это ухудшит ситуацию с числом преступлений», - заключил он.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что в уголовно-процессуальном кодексе есть статья, которая дает право силовикам проводить обыски без решения суда, передает «Радиоточка НСН».



