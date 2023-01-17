Минюст России предложил изменить условия содержания в СИЗО

Отмечается, что ФСБ, Минобороны и ФСИН получат право использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей. В документах также указано, что дополнительных бюджетных средств выделять не потребуется.

Так, в частности, предлагается увеличить норму площади в исправительных центрах с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы. Кроме того, предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, который находится вместе с матерью в исправительном учреждении.

Ранее Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

