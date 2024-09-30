«Кому понадобился?»: В Ярославском зоопарке недоумевают, зачем похитили кенгуренка
Пропавшему в зоопарке Ярославля кенгуренку Беннетта Крошу нужен особый уход, так как это дикое животное, его нельзя держать дома, заявила НСН Анастасия Шмурадкина.
В зоопарке Ярославля, где пропал кенгуренок Крош, работали камеры наблюдения, заявила в беседе с НСН начальник отдела маркетинга и продаж ярославского зоопарка Анастасия Шмурадкина.
Полиция Ярославля возбудила уголовное дело по факту хищения кенгуру по кличке Крош из зоопарка, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Животное пропало в ночь с 26 на 27 сентября. По неофициальным данным, во время кражи в зоопарке не работали камеры наблюдения, был поврежден кабель. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Шмурадкина уточнила, что камеры наблюдения в зоопарке работали.
«Пришли и обнаружили, что его нет. Я, к сожалению, информацией не располагаю полностью, потому что мы, когда это обнаружили, то далее вызвали уже непосредственно правоохранительные органы, которые занимаются расследованием. То есть как, когда, что - это все они. У нас нет информации. Они там все это исследовали, смотрели, что с ним произошло. Ждем расследования. Камеры наблюдения работали. Мы тоже хотели бы знать, кому понадобился детеныш кенгуру. Надеемся, что узнаем и вообще, что он найдется», - уточнила она.
По ее словам, такой вид животного, как и любое дикое животное, нельзя держать в домашних условиях, ему нужен особый уход.
«Среди зоопарков производится обмен животными. Но мы работаем открыто и взаимодействуем с зоопарками. А торговля животными или другие нелегальные действия не приветствуются в любом случае. Мы работаем друг с другом, у нас есть сообщество СОЗАР - это Союз зоопарков России. Любое такое животное сложно содержать в домашних условиях. Ему нужны свободный, теплый дом, уличный вольер, определенный рацион. В квартирах лучше не держать. Это небольшой вид кенгуру, не как австралийские. Вот этот кенгуренок, он еще маленький. Взрослый такой самец может толкнуть и нанести травму. Это древесный кенгуру Беннетта, пропавший кенгуренок весит примерно килограммов 7-10», - пояснила она.
Крош появился на свет прошлой зимой, однако сотрудникам зоопарка он показался только в марте, а до этого прятался в сумке матери. Родители малыша оберегали его и никого к нему не подпускали, напоминает «Радиоточка НСН».
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