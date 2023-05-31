«Дом с голубями» в составе ЖК «Зиларт» в Даниловском районе подключили к инженерным сетям

По словам главы департамента Сергея Левкина, дом площадью 31,7 тыс. кв. м состоит из двух разновысотных корпусов. Фасады дома сделаны из серого кирпича и украшены декоративными элементами.

Уточняется, что на крыше одного из корпусов «сидят» статуи двухметровых голубей.



Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщал, что в Даниловском районе планируется построить 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв. м жилья, напомнили в пресс-службе.

