«Дом с голубями» в составе ЖК «Зиларт» в Даниловском районе подключили к инженерным сетям
К инженерным сетям подключили дом 15, построенный в составе жилого комплекса «Зиларт» в Даниловском районе столицы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
По словам главы департамента Сергея Левкина, дом площадью 31,7 тыс. кв. м состоит из двух разновысотных корпусов. Фасады дома сделаны из серого кирпича и украшены декоративными элементами.
Уточняется, что на крыше одного из корпусов «сидят» статуи двухметровых голубей.
Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщал, что в Даниловском районе планируется построить 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв. м жилья, напомнили в пресс-службе.
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