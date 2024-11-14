Дом Романовых назвал подлостью шутку блогера Васильева о расстреле цесаревича

Шутка блогера Стаса «Ай, как просто!» Васильева о расстреле цесаревича Алексея «показывает моральный уровень людей соответствующих взглядов». Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

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В эфире «Соловьев Live» Васильев сказал, что в попытках вылечить больного гемофилией Алексея супруга Николая Второго искала магов, а большевики смогли излечить его свинцом. После этого на блогера обрушился шквал критики, и он принёс извинения, указав, что его неудачная шутка была «про большевиков и белых».

В Доме Романовых подчеркнули, что подобные высказывания «неприемлемы в нормальном человеческом обществе», особенно если речь идёт о ребёнке, поэтому им нет оправданий.

«Скорее всего, он прекрасно понимал, какую это вызовет реакцию и рассчитывал на неё. Обычно люди такого уровня так и поступают, и им не кажется, что это плохо. Остается только сожалеть об их духовном состоянии», — заключил Закатов.

Ранее историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что «судя по всему, решение об убийстве царской семьи принадлежит лично Ленину».

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ФОТО: РИА Новости
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