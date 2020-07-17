Сванидзе назвал главного виновника расстрела царской семьи
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе рассказал НСН, кто главный виновник убийства царской семьи Романовых.
Следственный комитет России провёл несколько экспериментов, которые позволили исключить две версии исследователей об обстоятельствах расстрела царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.
Так, по её словам, следствие опровергло предположения о том, что 11 членов царской семьи не могли разместиться в маленькой подвальной комнате Ипатьевского дома. Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня.
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что эксперименты Следственного комитета только подтвердили известные факты и рассказал подробнее о преступлении 102-летней давности.
«Эти открытия не новые и подтверждают то, что уже давно известно. Но в этом тоже есть свой смысл, потому что постоянно какие-то экзотические версии с разных сторон озвучиваются, правда, потом опровергаются. Всё было, как было. Их заперли в подвале, расстреляли и потом добивали штыками. И девочек и больного царевича. Страшное садистское убийство. Это убийство было прологом ко всем многочисленным убийствам того времени и ко всей страшной истории советской и большевистской власти. И хоть это прямо не доказано, но, судя по всему, решение об убийстве царской семьи принадлежит лично Ленину», - сказал историк.
Ранее Сванидзе в беседе с НСН прокомментировал инцидент с памятником русским воинам в Адлере, где местные власти снесли монумент участникам Кавказской войны. В администрации сообщили, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.
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