Сванидзе назвал главного виновника расстрела царской семьи

Следственный комитет России провёл несколько экспериментов, которые позволили исключить две версии исследователей об обстоятельствах расстрела царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

Так, по её словам, следствие опровергло предположения о том, что 11 членов царской семьи не могли разместиться в маленькой подвальной комнате Ипатьевского дома. Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня.

Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что эксперименты Следственного комитета только подтвердили известные факты и рассказал подробнее о преступлении 102-летней давности.