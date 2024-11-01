Блогер Подоляка сообщил об увольнении Витязевой из «Соловьев Live»
1 ноября 202415:18
Ведущую Юлию Витязеву (настоящая фамилия - Лозанова) уволили с телеканала «Соловьев Live». Об этом в своём Telegram-канале заявил блогер Юрий Подоляка.
По его словам, причиной стал уже удалённый пост ведущей, в котором она предположила, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область якобы может быть частью «хитрого плана» России.
«Очень хорошо, что многие мои коллеги сразу обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место. И я очень рад был узнать, что это недоразумение уже не является частью команды «Соловьев Live» - выгнали и оттуда», - написал Подоляка.
Он также добавил, что ему непонятно, как Витязева смогла попасть на ТВ с её талантом «ссориться со всеми» и делать «неуклюжие» высказывания.
Позже сама ведущая заявила RTVI, что никакой дискредитации в её словах нет, а об увольнении ей ничего неизвестно. На вопрос о возможном обращении в суд из-за клеветы Витязева ответила, что пока «наблюдает» за ситуацией.
Подоляка, в свою очередь, указал, что написал ту информацию, которую ему сообщили.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru