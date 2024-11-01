Блогер Подоляка сообщил об увольнении Витязевой из «Соловьев Live»

По его словам, причиной стал уже удалённый пост ведущей, в котором она предположила, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область якобы может быть частью «хитрого плана» России.«Очень хорошо, что многие мои коллеги сразу обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место. И я очень рад был узнать, что это недоразумение уже не является частью команды «Соловьев Live» - выгнали и оттуда», - написал Подоляка.Он также добавил, что ему непонятно, как Витязева смогла попасть на ТВ с её талантом «ссориться со всеми» и делать «неуклюжие» высказывания.

Позже сама ведущая заявила RTVI, что никакой дискредитации в её словах нет, а об увольнении ей ничего неизвестно. На вопрос о возможном обращении в суд из-за клеветы Витязева ответила, что пока «наблюдает» за ситуацией.

Подоляка, в свою очередь, указал, что написал ту информацию, которую ему сообщили.

