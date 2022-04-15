ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке для учёных и медиков

Старший вице-президент Банка ДОМ. РФ Алексей Косяков заявил в пятницу о снижении ставки по ипотеке для медиков и научных работников, сообщает «Интерфакс».

По его словам, решение о льготном кредитовании было принято исходя из того, что обеспечение жильём этих категорий граждан имеет важное социальное значение.

«Кредит на покупку квартиры в новостройке в 5 млн рублей сроком на 10 лет в рамках объединенной программы обойдется дешевле более чем в 2,5 раза, если исходить из "семейной" ставки. В части ежемесячных платежей речь идет об экономии почти в полтора раза», - рассказал Косяков.