«Перспективы такие, что появятся экосистемы. Это уже построил Сбер, это пытаются строить маркетплейсы, приобретая банковские и брокерские лицензии. Я думаю, что чисто банковская специализация останется, просто будет диверсификация. Останутся и классические банки. Просто приложения банков разрастутся настолько, что в принципе в банк можно будет не ходить. Не могу сказать, что банки вообще исчезнут. Это можно связывать только с новыми технологиями, которые позволят работать только с цифровыми валютами, но это вообще отдаленная перспектива», - рассказал он.

По его словам, трансформация уже затрагивает сотрудников банковского сектора, но на зарплатах это не отразится.

«Конечно, уже есть попытки добавить к классическому банковскому бизнесу еще сопутствующие вещи. Искусственный интеллект на это тоже влияет, изменяет процессы. Какие-то продукты могут уже создавать не сами банки. Я думаю, что трансформация займет пять лет, мы увидим другую конфигурацию, но банки точно останутся. Что касается зарплат в финансовом секторе, это законы рынка. Я не думаю, что трансформация затронет зарплаты. Но уже сотрудникам нужные новые навыки, например, знание ИИ», - добавил собеседник НСН.

Помимо fashion-ретейла в сильнейшем кризисе находится малый бизнес, также под сокращение попадут сектор страхования, банки, маркетинг, административный и логистический персонал. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

