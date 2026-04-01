Должны умереть? Как будут работать банки через пять лет
Приложения банков разрастутся настолько, что в принципе в банк можно будет не ходить, заявил НСН Олег Вьюгин.
Банковский сектор сильно поменяется за следующие пять лет, но классические банки не исчезнут совсем, заявил НСН бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Банки «в традиционном виде должны умереть», им предстоит кардинальная трансформация, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин на форуме «ТОЛК». Причина, по его мнению, в высокой стоимости финансового посредничества для экономики и общества – например, американская финансовая система «сжирает 2% мирового ВВП», что многовато для простой услуги. Сейчас конкуренция строится не на закрытых массивах информации, а на качестве алгоритмов и сервисов, отметил Орешкин. Его также удивили высокие зарплаты в отрасли. Вьюгин уверен, что банки не исчезнут в ближайшее время.
«Перспективы такие, что появятся экосистемы. Это уже построил Сбер, это пытаются строить маркетплейсы, приобретая банковские и брокерские лицензии. Я думаю, что чисто банковская специализация останется, просто будет диверсификация. Останутся и классические банки. Просто приложения банков разрастутся настолько, что в принципе в банк можно будет не ходить. Не могу сказать, что банки вообще исчезнут. Это можно связывать только с новыми технологиями, которые позволят работать только с цифровыми валютами, но это вообще отдаленная перспектива», - рассказал он.
По его словам, трансформация уже затрагивает сотрудников банковского сектора, но на зарплатах это не отразится.
«Конечно, уже есть попытки добавить к классическому банковскому бизнесу еще сопутствующие вещи. Искусственный интеллект на это тоже влияет, изменяет процессы. Какие-то продукты могут уже создавать не сами банки. Я думаю, что трансформация займет пять лет, мы увидим другую конфигурацию, но банки точно останутся. Что касается зарплат в финансовом секторе, это законы рынка. Я не думаю, что трансформация затронет зарплаты. Но уже сотрудникам нужные новые навыки, например, знание ИИ», - добавил собеседник НСН.
Помимо fashion-ретейла в сильнейшем кризисе находится малый бизнес, также под сокращение попадут сектор страхования, банки, маркетинг, административный и логистический персонал. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
