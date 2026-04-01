Орешкин назвал финансовую систему РФ одной из самых эффективных в мире
1 апреля 202611:43
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин назвал финансовую систему России одной из самых эффективных в мире. Об этом пишет ТАСС.
По словам Орешкина, система в РФ «не сжирает столько у экономики общества, сколько американские банки».
«В любую страну ты приезжаешь и понимаешь, что российская финансовая система одна из самых современных в мире», - подчеркнул замруководителя президентской администрации.
Ранее Орешкин заявил о высокой устойчивости российской экономики и невозможности сокрушить страну экономическим давлением в виде санкций.
