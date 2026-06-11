Россиянам автоматически будут назначаться пенсии без обращений, при этом нужно сохранить право человека отказаться от выплат для повышения коэффициента в будущем, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться без обращения гражданина. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Нилов рассказал, как это будет работать.