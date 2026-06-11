Без нервов: В Госдуме раскрыли новый порядок назначения пенсий
Ярослав Нилов заявил НСН, что для получения пенсионных выплат теперь не будет требоваться обращение.
Россиянам автоматически будут назначаться пенсии без обращений, при этом нужно сохранить право человека отказаться от выплат для повышения коэффициента в будущем, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться без обращения гражданина. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Нилов рассказал, как это будет работать.
«Это делается для удобства граждан, сегодня у нас требуется обращение. Теперь все будет делаться в проактивном режиме. Не нужно будет ходить, писать что-то, нервничать, переживать. В регионах везде есть свои нюансы, а теперь будет удобно. Человеку присваивается статус, полагается выплата, без лишних действий. Я такую идею точно поддерживаю. При этом надо обратить внимание на то, что гражданин может добровольно отказаться от пенсии, продолжая трудиться. А уже потом при использовании своего права на получение пенсии будет использоваться повышающий коэффициент. Это право нужно сохранить при новом формате. У нас сегодня порядка девяти миллионов пенсионеров трудятся. На рынке труда это никак не скажется», - рассказал он.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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