СМИ: Бывший вице-губернатор Новосибирской области арестован по делу о наркотиках

Источники издания утверждают, что экс-чиновник был задержан с поличным во время визита в Москву. Запрещённые вещества были обнаружены правоохранителями не только у самого Петухова, но и в его гостиничном номере.

«Политик признал вину... Лефортовский райсуд отклонил просьбу о домашнем аресте и отправил его в СИЗО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого глава Новосибирской области Андрей Травников уволил Петухова, а его пост был упразднён.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли канал сбыта наркотиков в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

