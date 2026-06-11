СМИ: Бывший вице-губернатор Новосибирской области арестован по делу о наркотиках
Бывший первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов, отвечавший за внутреннюю политику в регионе, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Коммерсант».
Источники издания утверждают, что экс-чиновник был задержан с поличным во время визита в Москву. Запрещённые вещества были обнаружены правоохранителями не только у самого Петухова, но и в его гостиничном номере.
«Политик признал вину... Лефортовский райсуд отклонил просьбу о домашнем аресте и отправил его в СИЗО», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого глава Новосибирской области Андрей Травников уволил Петухова, а его пост был упразднён.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли канал сбыта наркотиков в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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