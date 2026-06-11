Трамп: США намерены установить контроль над иранским островом Харк

Американские военные «в не слишком отдаленном будущем» захватят иранский остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры страны. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Иран затянул переговоры по мирной сделке с США

В своей соцсети Truth Social он указал, что речь идёт об установлении полного контроля «над их рынками нефти и газа».

«Во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для неё, и для США», - написал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый виток эскалации между Ираном и США угрожает мировой экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьДональд ТрампИранСША

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