Посольство Кипра в РФ объявило о прекращении приема заявлений на визы
Посольство Кипра в РФ объявило о прекращении с 13 июня приёма заявлений на визы в визовых центрах BLS International.
В диппредставительстве пояснили, что это связано с окончанием срока действия договора на оказание услуг с компанией. В этой связи с 15 июня заявления будут приниматься в консульском отделе посольства.
«А также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре», - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведёт переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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