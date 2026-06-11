Посольство Кипра в РФ объявило о прекращении приема заявлений на визы

В диппредставительстве пояснили, что это связано с окончанием срока действия договора на оказание услуг с компанией. В этой связи с 15 июня заявления будут приниматься в консульском отделе посольства.

«А также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре», - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведёт переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

