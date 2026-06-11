Россиянам рассказали, когда можно не платить за обед в ресторане

Он пояснил, что к таким недостаткам относятся посторонний предмет в тарелке, испорченные продукты, несоответствие описанию в меню, а также нарушение технологии, делающее еду непригодной.

Эксперт указал, что при выявлении недостатков не следует доедать блюдо. Нужно зафиксировать всё на фото и видео, а в случае отравления - сохранить чек и получить у врачу меддокумент. Кроме того, необходимо позвать администратора и при свидетелях описать претензию.

«Отношения гостя и заведения подчиняются Закону «О защите прав потребителей»... Заказывая блюдо, посетитель заключает договор на услугу», — отметил Русяев.

Он добавил, что в подобных случаях гражданин имеет право потребовать вернуть стоимость блюда, а в случае отравления - возмещения расходов на лечение.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что если потребитель отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просроченные продукты, то предприниматель рискует попасть под уголовную статью.

