Россиянам рассказали, когда можно не платить за обед в ресторане
Основанием для отказа от оплаты в ресторане могут стать конкретные недостатки блюда. Об этом RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
Он пояснил, что к таким недостаткам относятся посторонний предмет в тарелке, испорченные продукты, несоответствие описанию в меню, а также нарушение технологии, делающее еду непригодной.
Эксперт указал, что при выявлении недостатков не следует доедать блюдо. Нужно зафиксировать всё на фото и видео, а в случае отравления - сохранить чек и получить у врачу меддокумент. Кроме того, необходимо позвать администратора и при свидетелях описать претензию.
«Отношения гостя и заведения подчиняются Закону «О защите прав потребителей»... Заказывая блюдо, посетитель заключает договор на услугу», — отметил Русяев.
Он добавил, что в подобных случаях гражданин имеет право потребовать вернуть стоимость блюда, а в случае отравления - возмещения расходов на лечение.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что если потребитель отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просроченные продукты, то предприниматель рискует попасть под уголовную статью.
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