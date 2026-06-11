Почетные «Оскары» вручат Ридли Скотту и Гленн Клоуз
Британский режиссёр Ридли Скотт и американская актриса Гленн Клоуз будут награждены почётными «Оскарами» за вклад в развитие кинематографа. Об этом пишет Variety.
Отмечается, что Клоуз восемь раз номинировали на награду за лучшую женскую роль, однако ей ни разу не удалось победить. Скотт номинировался четырежды, в том числе трижды в качестве режиссёра, но также не получил ни одного «Оскара».
Также почётную статуэтку получит первый темнокожий аниматор Disney Флойд Норман, работавший над такими анимационными проектами, как «Спящая красавица» (1959), «101 далматинец» (1961), «Мулан» (1998), «История игрушек 2» (1999), «Корпорация монстров» (2001) и другими.
Церемония вручения состоится 15 ноября.
Ранее оскароносный американский актёр и режиссёр Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, официально завершил карьеру в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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