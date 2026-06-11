Россиянам объяснили, почему не стоит перекармливать кошек
Переедание грозит кошке развитием целого ряда серьёзных заболеваний, в том числе артрита и артроза. Об этом NEWS.ru заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
Она отметила, что в первую очередь переедание ведёт к ожирению, которое в итоге «потянет за собой болезни». При этом не исключены «гормональные нарушения, сердечные заболевания, развитие сахарного диабета».
«Если животное переедает — это уже нарушение пищевого поведения. Иногда оно бывает вызвано стрессом, иногда — когнитивными проблемами», — пояснила эксперт.
Капустина добавила, что в основном кошки «сами инстинктивно регулируют свои порции еды».
Ранее ветеринарный врач-стоматолог Ольга Терешко заявила, что понять, что у кошек есть проблемы с зубами, можно по их отношению к еде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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