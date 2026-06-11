Россиянам объяснили, почему не стоит перекармливать кошек

Она отметила, что в первую очередь переедание ведёт к ожирению, которое в итоге «потянет за собой болезни». При этом не исключены «гормональные нарушения, сердечные заболевания, развитие сахарного диабета».

«Если животное переедает — это уже нарушение пищевого поведения. Иногда оно бывает вызвано стрессом, иногда — когнитивными проблемами», — пояснила эксперт.

Капустина добавила, что в основном кошки «сами инстинктивно регулируют свои порции еды».

Ранее ветеринарный врач-стоматолог Ольга Терешко заявила, что понять, что у кошек есть проблемы с зубами, можно по их отношению к еде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».