Должники теперь могут узнать о запрете выезда за границу на Госуслугах

На портале Госуслуг появился сервис, который позволит пользователям узнать о запрете выезда за границу и внести платеж, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

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«Можно запросить расширенную информацию о ходе исполнительных производств и узнать о наложенных ограничениях – арестах имущества, ограничение выезда за рубеж и другую информацию», - говорится в сообщении ведомства.

Также на Госуслугах пользователи могут погасить задолженность. Приставы напомнили, что ограничение на выезд за рубеж может быть установлено при задолженности от 30 тысяч рублей. Если речь идет о неуплате алиментов, возмещении вреда, то минимальная сумма для запрета составляет 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что судебным приставам запретят незаконные взыскания средств с двойников должников. Соответствующее представление руководителю ФССП РФ направила Генеральная прокуратура РФ.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Долги РоссиянСудебные ПриставыГосуслуги
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