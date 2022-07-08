Должники теперь могут узнать о запрете выезда за границу на Госуслугах

«Можно запросить расширенную информацию о ходе исполнительных производств и узнать о наложенных ограничениях – арестах имущества, ограничение выезда за рубеж и другую информацию», - говорится в сообщении ведомства.

Также на Госуслугах пользователи могут погасить задолженность. Приставы напомнили, что ограничение на выезд за рубеж может быть установлено при задолженности от 30 тысяч рублей. Если речь идет о неуплате алиментов, возмещении вреда, то минимальная сумма для запрета составляет 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что судебным приставам запретят незаконные взыскания средств с двойников должников. Соответствующее представление руководителю ФССП РФ направила Генеральная прокуратура РФ.

