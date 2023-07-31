Долги россиян за ЖКУ выросли почти до 900 млрд рублей

За год показатель увеличился на 72 млрд рублей. Одной из причин роста является снижение доходов россиян. Порой квартплата становится непосильной для семейного бюджета.

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что для решения проблемы нужно упростить выдачу субсидий на оплату «коммуналки».

Ранее стало известно о том, что планируется ввести обязательное аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

