«Пора менять правила»: В России призвали разделить Минстрой и ЖКХ

В Минстрое нет ни одного человека на высшем уровне, кто хотя бы день проработал в сфере ЖКХ, данное министерство должно заниматься только вопросами строительства. Об этом НСН заявил член комитета Торгово-промышленной палаты России по ЖКХ Константин Крохин.

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Ранее стало известно, что Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает изменения, согласно которым появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг в России. Отмечается, что сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению. Со спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Крохин призвал разделить Минстрой и ЖКХ.

«Пусть министерство строительства занимается строительством, возводит сотни миллионов квадратных метров, отчитывается перед президентом и получает медали. Дайте нам отрасль ЖКХ, чтобы там были специалисты, чтобы ее курировали те, кто хотя бы один день проработал в ЖКХ: в управляющей компании, в ТСЖ, в ЖСК. Сегодня в Минстрое на высшем уровне таких людей нет. Что бы ни придумал Минстрой, это будет показухой. Все понимают, что в ЖКХ назревает серьезный коллапс. Вот и возникают раз в неделю инициативы — то проведение собраний ужесточат, то капремонт усложнят, теперь разговор зашел про непонятные спецсчета», — сказал Крохин.

По словам собеседника НСН, со временем будет найден способ воровать средства и со спецсчетов, если не решить вопрос с коррупционной сцепкой между органами власти и управляющими компаниями.

«Необходимо менять правила игры: впустить на рынок добросовестных людей, вовлекать самозанятых, ИП, уйти от монополизации, от укрупнения объектов управления. Как только начинается укрупнение, мнение простого человека уже ничего не значит, его жалобы ничего не решают. Провести собрание сегодня крайне сложно — государство вводит все новые законодательные ограничения. Сегодня формата волеизъявления со стороны населения нет, государство футболит простых людей (имею в виду прокуратуру, ОБЭП и жилинспекцию). Это практика, которую пора прекращать», — подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что увеличение штрафов за недопуск в квартиры газовщиков — необходимая мера, которая не доставит проблем большинству россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

