Квартиры в Москве в среднем в два-три раза дороже, чем в других регионах, а средний чек по ипотеке в столице приближается к 10 миллионам рублей, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Переплата по ипотеке в России превысила 10 млн рублей. Средний чек по ипотеке к 1 апреля вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ. Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Максимума достиг и средний срок жилищных кредитов — 310,7 месяцев, то есть почти 26 лет, пишут «Известия». Радченко отметила, что рекордные показатели рынка особенно заметны в Москве.