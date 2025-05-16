Средний чек по ипотеке в Москве составил рекордные 10 миллионов рублей
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что сегодня на льготную ипотеку приходится 87% всех заявок.
Квартиры в Москве в среднем в два-три раза дороже, чем в других регионах, а средний чек по ипотеке в столице приближается к 10 миллионам рублей, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Переплата по ипотеке в России превысила 10 млн рублей. Средний чек по ипотеке к 1 апреля вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ. Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Максимума достиг и средний срок жилищных кредитов — 310,7 месяцев, то есть почти 26 лет, пишут «Известия». Радченко отметила, что рекордные показатели рынка особенно заметны в Москве.
«Темпы выдачи ипотек сократились, растет количество непроданных квартир у застройщиков. Всего лишь 13% россиян берут ипотеку по тем ставкам, которые сейчас есть на рынке. Остальные 87% - это льготники по 6%. 4,4 миллиона рублей – это самая высокая средняя сумма ипотеки за все время существования ипотеки. Но Россия по этому показателю очень разная. В Москве средняя сумма ипотеки составляет минимум 10 миллионов рублей, в некоторых регионах берут и по миллиону. Очень большой разброс ипотек. Москва остается лидером среди регионов по стоимости квартир, как и по переплатам по ипотеке. Квартиры в Москве в среднем в два-три раза дороже, чем в других регионах», - рассказала она.
В Москве необходимо иметь доход в почти 200 тысяч рублей в месяц, чтобы получить одобрение ипотеки. Об этом сообщила исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина, передает «Радиоточка НСН».
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