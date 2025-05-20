Депутат Слуцкий связал высокие ставки по ипотеке с пропагандой чайлдфри
Высокие проценты по ипотечному кредитованию являются пропагандой идеологии чайлдфри (запрещено в РФ), заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова приводят РИА Новости.
Политик отметил, что для повышения рождаемости необходимо сделать доступным покупку жилья. Он подчеркнул, что больше всего молодых людей отталкивают от рождения детей банковские условия по ипотеке, а не фильмы или сериалы.
«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри», — рассказал он.
Депутат таким образом отреагировал на слухи о возможном запрете к показу серии фильмов о Гарри Поттере и сериала «Игра престолов». Информация появилась вскоре после того, как Министерство культуры приняло решение не выдавать прокатные удостоверения картинам, которые пропагандируют отказ от деторождения.
Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в беседе с НСН поддержала отказ от пропаганды чайлдфри в новых фильмах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru