Температура в центральной части России превышает норму, но постепенно показатели снизятся, а заметных осадков стоит ожидать уже во вторник, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«Сейчас температура на семь-восемь градусов выше нормы. В понедельник начнется снижение, отклонение от нормы будет только на пять градусов, средняя температура будет 27-28 градусов тепла. Могут начаться небольшие осадки, они будут заметны во вторник. Постепенное понижение пройдет ближе к середине-концу следующей недели. Резкого похолодания не будет, но все начнет возвращаться к естественным значениям. Ночные показатели до сих пор высокие, это просто египетские ночи», — отметил он.

Метеоролог также рассказал о том, какая температура ждет москвичей в выходные и дал совет, как спасти себя от жары.

«Выходные лучше разделить: в субботу сохранится такая же жаркая погода — 32-35 градусов тепла. Будет малооблачная погода, к нам придет жаркий воздух с Ближнего Востока и Африканского континента. В воскресенье начинается чуть-чуть снижение, жара начнет ослабевать, появятся облака, температура опустится до 30-32 градусов в первой половине дня, во второй даже возможны дожди. Это все довольно опасно — жаркая погода очень негативно влияет на человека, сейчас еще очень жесткий ультрафиолет, с полудня до двух-трех часов дня лучше вообще не выходить на улицу», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал НСН, когда станет комфортно купаться в водоемах Москвы.

