Кабмин утвердил план развития индустрии музинструментов и звукового оборудования
Правительство утвердило комплексный план мероприятий по реализации Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования в 2025–2030 годах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
«Будет продолжена работа, направленная на развитие производства музыкальных инструментов и звукового оборудования, актуализацию национальных стандартов в этой сфере, развитие системы подготовки профильных специалистов в области изготовления музыкальных инструментов и аппаратуры», - отмечается в сообщении.
Кроме того, документ предусматривает меры стимулирования спроса на такую продукцию российского производства. Также план мероприятий предполагает ежегодный анализ оснащения учреждений культуры и образования инструментами и оборудованием. Региональные ведомства, Минпромторг, Минкультуры, Минпросвещения и Минобрнауки будут оценивать состояние инструментов, степень износа и потребность в обновлении.
При этом Минпросвещения и Минпромторг подготовят предложения по системному оснащению детских садов и школ отечественными музыкальными инструментами и звуковым оборудованием на условиях предоставления сервисного обслуживания производителями на период эксплуатации.
Ранее правительство РФ выделило госкорпорации «Роскосмос» 4 трлн рублей на реализацию нацпроекта по космической деятельности, пишет «Свободная пресса».
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