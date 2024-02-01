Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года

По оценке специалистов, в стране растет закредитованность граждан, однако пока это не приводит к всплеску просрочки займов - во многом благодаря кредиткам.

В целом число россиян с несколькими кредитами непрерывно растет уже пятый год, наибольший прирост пришелся на 2022-й. В прошлом году прирост произошел в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами, а общая доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам одновременно, достигла 28,6%.

Ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что средний размер ипотеки в России в декабре достиг исторического максимума. Соответствующие данные публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

