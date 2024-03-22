Доля бронирований полетов бизнес-классом среди россиян выросла на 50%

По данным исследования, доля подобных авиабилетов на международных направлениях при этом составляет 0,64%, на внутренних – 0,15%.Наиболее часто российские туристы отдают предпочтение бизнес-классу, отправляясь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), доля направления занимает 15% от всех зарубежных бронирований в категории бизнес. Еще 14% билетов бизнес-класса приходится на Китай. Третье место среди зарубежных направлений занимает Турция (7% бронирований).

Также уточняется, что среди российских направлений бизнес-класс чаще выбирают на рейсах в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» планирует убрать бизнес-класс на девяти самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия» из-за нехватки 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах, напоминает «Радиоточка НСН».



