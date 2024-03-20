«Не возить воздух»: Бизнес-класс намерены убрать с невостребованных рейсов

По данным газеты «Известия», группа «Аэрофлот» планирует убрать бизнес-класс на девяти самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия» из-за нехватки 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах. Уточняется, что в девяти самолетах 12 кресел бизнес-класса заменят на 25 мест класса эконом. На реализацию подобного решения потратят свыше 330 миллионов рублей. При этом цена полного комплекта авиационно-технического имущества для реконфигурации составила бы более 900 миллионов рублей. Как заявил Горбачев, подобную возможность могут рассматривать на фоне невостребованности бизнес-класса на отдельных маршрутах.

«Скорее всего такую возможность рассматривают на определенных направлениях. Возможно, бизнес-класс уберут с рейсов, на которых он ранее был не востребован. Например, полеты в Санкт-Петербург длятся чуть больше часа, а бизнес-класс в 2,5 раза дороже. Обычно такой класс размещения востребован при полетах, которые длятся не менее 4-5 часов. Возможно, убрать опцию решили, поскольку кресла не заполнены», - пояснил он.