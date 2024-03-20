«Не возить воздух»: Бизнес-класс намерены убрать с невостребованных рейсов
Авиакомпания может размешать кресла в самолетах по своему усмотрению, при этом на замену кресел бизнес-класса на эконом достаточно одного рабочего дня, сообщил НСН Виктор Горбачев.
Замена кресел бизнес-класса на сидения класса эконом связана с желанием авиакомпании оптимизировать использование самолетов с учетом пассажиропотока, рассказал в беседе с НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
По данным газеты «Известия», группа «Аэрофлот» планирует убрать бизнес-класс на девяти самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия» из-за нехватки 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах. Уточняется, что в девяти самолетах 12 кресел бизнес-класса заменят на 25 мест класса эконом. На реализацию подобного решения потратят свыше 330 миллионов рублей. При этом цена полного комплекта авиационно-технического имущества для реконфигурации составила бы более 900 миллионов рублей. Как заявил Горбачев, подобную возможность могут рассматривать на фоне невостребованности бизнес-класса на отдельных маршрутах.
«Скорее всего такую возможность рассматривают на определенных направлениях. Возможно, бизнес-класс уберут с рейсов, на которых он ранее был не востребован. Например, полеты в Санкт-Петербург длятся чуть больше часа, а бизнес-класс в 2,5 раза дороже. Обычно такой класс размещения востребован при полетах, которые длятся не менее 4-5 часов. Возможно, убрать опцию решили, поскольку кресла не заполнены», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, реализация такого решение безопасна, поскольку размещение кресел определенного класса определяет не производитель, а авиакомпания.
«Технически это безопасно. Машины рассчитываются на полную заполняемость, 150-200 пассажиров. В дальнейшем авиакомпания самостоятельно может делать первый класс, бизнес-класс в зависимости от потребностей. Это делает именно авиакомпания, а не завод или производитель. Вместо 12 мест поставят 30, ничего страшного нет. Зачем возить воздух? Если в летний период и в праздничные даты будет потребность – полдня и самолет переоборудуют. Заменить кресла – недорого», - резюмировал он.
Ранее Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний. Запрашиваемая сумма рассчитана в основном из потребностей компании «Аэрофлот», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следующий кинофестиваль «Сандэнс» пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года
- Визовый эксперт посоветовал россиянам оформить биометрический загранпаспорт
- Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и нарушения в рекламе займов
- СМИ: Никиту Кологривого отправили в спецприемник
- Путин: На удары по гражданской инфраструктуре Россия может ответить тем же
- Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода
- Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке беспилотника в ДНР
- Причиной аварийной посадки Ми-8 на Ямале стал отказ гидросистемы
- СМИ: В Перми арестован начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов
- ФСБ задержала командира боевой группы ИГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru