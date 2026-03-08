СМИ: В Норвегии полиция ищет устроивших взрыв у посольства США в Осло

Известно, что взрыв произошел у входа в здание диппредставительства. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. После случившегося улицу Серкедальсвейен, на которой находится здание, перекрыли для движения транспорта.

Начальник полиции Михаэль Деллемир рассказал, что правоохранители обследовали территорию в непосредственной близости от посольства и не обнаружили там опасных предметов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Нигерии террористы убили двух прихожан РПЦ.