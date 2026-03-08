СМИ: В Норвегии полиция ищет устроивших взрыв у посольства США в Осло

Полиция Норвегии ищет злоумышленников, устроивших 8 марта взрыв у посольства США в Осло. Об этом сообщает гостелерадиокомпания NRK.

Известно, что взрыв произошел у входа в здание диппредставительства. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. После случившегося улицу Серкедальсвейен, на которой находится здание, перекрыли для движения транспорта.

Начальник полиции Михаэль Деллемир рассказал, что правоохранители обследовали территорию в непосредственной близости от посольства и не обнаружили там опасных предметов.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПолицияВзрывПосольство СШАНорвегия

