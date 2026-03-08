МО: ВС РФ поразили места запуска ударных БПЛА ВСУ
Российские военные поразили места подготовки и запуска ударных БПЛА ВСУ дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, добавили в МО, российские военные поразили пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 143 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 8 марта российские силы ПВО уничтожили 72 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Хоккеист Кучеров стал первым россиянином со 100 очками в сезоне НХЛ
- МО: ВС РФ поразили места запуска ударных БПЛА ВСУ
- ЕМИСС: В РФ средняя зарплата выросла на 40 тысяч рублей за месяц
- СМИ: В Норвегии полиция ищет устроивших взрыв у посольства США в Осло
- СМИ: Мультфильм «Суперсемейка-3» выйдет в 2028 году
- Гладков: В Белгородской области из-за ракетной атаки ВСУ повреждена инфраструктура
- В Подмосковье на поиски трех пропавших под Звенигородом подростков вышли более 150 человек
- Путин поздравил женщин с 8 марта
- Умерла народная артистка РФ Нинель Петрова
- Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях