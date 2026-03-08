МО: ВС РФ поразили места запуска ударных БПЛА ВСУ

Российские военные поразили места подготовки и запуска ударных БПЛА ВСУ дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, добавили в МО, российские военные поразили пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 143 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 8 марта российские силы ПВО уничтожили 72 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

