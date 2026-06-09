Долина обратилась в суд за возмещением ущерба на 176 млн рублей

Певица Лариса Долина подала иск в Лефортовский районный суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Исковые заявления направлены в адрес четырех осужденных за мошенничество с квартирой артистки — Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы.

В пресс-службе уточнили, что приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за потерпевшей признано право на удовлетворение требований по возмещению имущественного вреда в размере более 176 млн рублей.