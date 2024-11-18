СМИ: В России предложили ужесточить наказание для МФО за нарушения прав заемщиков
Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил в правительство, Минфин, Центробанк и Госдуму предложение ужесточить наказание для микрофинансовых организаций (МФО), которые допускают массовые нарушения прав заемщиков. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, причиной такого обращения послужили результаты совместного исследования общественников и Финансового университета при правительстве РФ деятельности МФО, согласно которым в микрофинансовом секторе страны широко используют различные незаконные, в том числе уголовно наказуемые приемы. К примеру, побуждая граждан к выплате долга, представители МФО взламывают аккаунты должников, допускают угрозы расправой и клевету.
По словам Павлова, за подобные действия необходимо не просто ввести штрафы, но и исключать нарушителей из реестра Центробанка. Подобная практика уже применяется за нарушения законодательства о микрофинансовой деятельности.
Ранее сообщалось, что в Центробанке в рамках реализации мер по защите россиян планируют ввести норму «один заем в руки до погашения». В этом случае будет установлен период охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул предыдущий долг, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru