СМИ: В России предложили ужесточить наказание для МФО за нарушения прав заемщиков

По данным издания, причиной такого обращения послужили результаты совместного исследования общественников и Финансового университета при правительстве РФ деятельности МФО, согласно которым в микрофинансовом секторе страны широко используют различные незаконные, в том числе уголовно наказуемые приемы. К примеру, побуждая граждан к выплате долга, представители МФО взламывают аккаунты должников, допускают угрозы расправой и клевету.

По словам Павлова, за подобные действия необходимо не просто ввести штрафы, но и исключать нарушителей из реестра Центробанка. Подобная практика уже применяется за нарушения законодательства о микрофинансовой деятельности.

Ранее сообщалось, что в Центробанке в рамках реализации мер по защите россиян планируют ввести норму «один заем в руки до погашения». В этом случае будет установлен период охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул предыдущий долг, напоминает «Радиоточка НСН».

