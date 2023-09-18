«Долги не исчезнут!»: Упрощенное погашение кредитов назвали бессмысленной мерой
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил в эфире НСН, что данная мера не поможет гражданам «избавиться» от процентов, долговая нагрузка не изменится.
Упрощенная схема погашения просроченных кредитов не уменьшит долговую нагрузку россиян, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН.
В России планируется упростить условия погашения просроченных кредитов для граждан, пишут «Известия». Предлагается изменить порядок списания платежей по кредиту, если заемщик вносит недостаточную сумму. В настоящее время применяется следующая последовательность: сначала погашается задолженность, затем неустойки перед банком, а только после этого начисляются проценты и основной долг. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Мехтиев объяснил, почему мера будет бессмысленной в случае реализации.
«Размер ключевой ставки никакого отношения к этому законопроекту не имеет, он был внесен гораздо раньше. Звучит очень красиво, что поможет с выплатами просроченных кредитов. Но даже в Госдуме высказали мнение, что законопроект значительного влияния не окажет. Был произведен расчет, что это повлияет всего на несколько сотен рублей. Чтобы это сделать, придется нести огромные расходы на перестройку всей системы. Я не думаю, что это сейчас самое важное. Это несравнимые расходы финансовой системы, учитывая, каким будет эффект», - объяснил он.
По его словам, новшества не помогут гражданам «избавиться» от процентов, а долговая нагрузка не уменьшится.
«Если поменяется порядок погашения, просрочка не исчезнет. Проценты никуда не денутся, они останутся в кредитной истории. Человек будет думать, что он погасил долг, потому что вернул «тело» кредита, а проценты будут висеть. Да, конечно, чуть меньше будет начисляться. Плюс это поможет только тем, у кого просрочка будет в будущем. Сократить долговую нагрузку помогли бы другие методы – макропруденциальные лимиты, например», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что увеличение на 5% первоначального взноса по льготным ипотекам уменьшит спрос на квартиры, но не погонит цены вниз. По ее словам, застройщики просто не могут сегодня снижать цены из-за роста издержек.
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