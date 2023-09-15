Экономист Ракша усомнился в эффективности повышения ключевой ставки
Денис Ракша заявил в эфире НСН, что повышение ставки может отразиться на ставках по кредитам и депозитам, но не в ближайшее время.
Повышение ключевой ставки на 1% не поможет рублю и вряд ли сможет быстро отразиться на инфляции, с которой Центробанк активно борется, заявил экономист Денис Ракша в беседе с НСН.
Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 12% до 13%, так как инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, а внутренний спрос опережает возможности выпуска. Ракша рассказал о причинах и последствиях такого решения.
«Повышение ставки может отразиться на ставках по кредитам и депозитам. Но не факт, что банки будут торопиться их обновлять. На инфляции это вряд ли быстро сможет отразиться. На курсе рубля – точно нет. Центральный банк поднимает ставку в рамках борьбы с инфляцией, это один из самых доступных инструментов. Проблема в том, что инфляция у нас не только монетарная, но и промышленная. На эту часть инфляции ЦБ не может никак повлиять», - заметил Ракша.
Также собеседник НСН объяснил логику ЦБ при принятии решений. Он отметил, что на данный момент спрогнозировать дальнейшее изменение ставки сложно.
«Центробанк будет наблюдать за тем, что происходит с инфляцией. Если инфляционные ожидания укажут на то, что инфляция не будет повышаться, ставка повышаться не будет. То есть, у ЦБ есть таргет по инфляции. Пока сложно сказать, в какую сторону двинется ставка в следующий раз», - резюмировал он.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что решение повысить ключевую ставку было принято из-за инфляционных рисков. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора она отметила, что в настоящее время рисков для финансовой стабильности нет, однако резкое движение курса рубля «привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий», передает «Радиоточка НСН».
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